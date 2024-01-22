Следить

Автоспорт

Ф2: Роман Станек продолжит выступать за Trident

В 2024 году Роман Станек продолжит выступать в Формуле 2 за Trident. Для 19-летнего гонщика это будет уже третий сезон в составе итальянской команды. В 2022-м Станек в составе Trident занял пятое место в личном зачёте в Формуле 3, а в 2023-м в дебютном сезоне в Формуле 2 с 15 очками расположился на восемнадцатой строчке.

Джакомо Риччи, руководитель команды: «Мы рады продолжить сотрудничество с Романом Станеком, который уже долгое время является частью нашей семьи, и приносил команде победы в прошлом.

Мы уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха и поставленных амбициозных целей. Опыт, приобретённый в 2023 году, будет иметь решающее значение в начале нового сезона».

Ранее было объявлено имя напарника Романа Станека – им стал Ричард Ферсхор, перешедший в Trident из Van Amersfoort Racing.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Соперник Далакяна посвятит чемпионский бой людям в Украине

Футбол

КАН-2024. Нигерия и Экваториальная Гвинея идут в плей-офф. Кот-д’Ивуар — под угрозой вылета из группы

Теннис

Элина Свитолина: «Сейчас трудно найти положительные моменты, но у меня были хорошие победы, и я наслаждалась временем, проведенным на корте»

Футбол

Ребров может стать вице-президентом УАФ — Вацко

Автоспорт

Ф2: Роман Станек продолжит выступать за Trident

Футбол

«Эдмонтон» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Перри

Бокс

Украинец Богачук проведет бой за полноценный чемпионский пояс WBC

Футбол

Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!

Баскетбол

БК Запорожье удержал победу над Кривбассом в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET

Теннис

Марта Костюк: «Очень горжусь тем, что мы выстояли, не потеряли веры и продолжаем бороться — это показывает, насколько силен украинский народ»

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Бокс

Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт