Ф2: Роман Станек продолжит выступать за Trident

В 2024 году Роман Станек продолжит выступать в Формуле 2 за Trident. Для 19-летнего гонщика это будет уже третий сезон в составе итальянской команды. В 2022-м Станек в составе Trident занял пятое место в личном зачёте в Формуле 3, а в 2023-м в дебютном сезоне в Формуле 2 с 15 очками расположился на восемнадцатой строчке.

Джакомо Риччи, руководитель команды: «Мы рады продолжить сотрудничество с Романом Станеком, который уже долгое время является частью нашей семьи, и приносил команде победы в прошлом.

Мы уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха и поставленных амбициозных целей. Опыт, приобретённый в 2023 году, будет иметь решающее значение в начале нового сезона».

Ранее было объявлено имя напарника Романа Станека – им стал Ричард Ферсхор, перешедший в Trident из Van Amersfoort Racing.

Источник