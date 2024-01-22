Формула 1 открывает в Лондоне свой картодром

Около года назад между Формулой 1 и лондонским футбольным клубом «Тоттенхэм» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, и мы об этом рассказывали. В частности, тогда речь шла об организации на территории стадиона Tottenham Spur официального картодрома Формулы 1, при котором будет работать школа картинга.

Сегодня пресс-служба чемпионата мира объявила, что открытие картодрома F1 Drive запланировано на 6 февраля, но уже в ближайший четверг утром начнутся продажи билетов. Однако те болельщики «Тоттенхэма», у кого есть привилегированные клубные карты, смогут приобрести билеты на день раньше.

Картодром F1 Drive расположен под южной трибуной стадиона, и его трасса имеет три разные конфигурации, в которых просматриваются черты самых знаменитых трасс Формулы 1. Конфигурации различаются по сложности и рассчитаны на гонщиков с разным уровнем подготовки.

Машины, на которых будут гонять любители картинга, имеют ряд интересных и по-своему уникальных особенностей, в частности, они оборудованы дисплеями, на которые выводится не только информация о хронометраже, но и позиция в гонке, интервалы между соперниками, сведения о безопасности на трассе и о маршальских флагах.

Также на руле каждого карта есть кнопка DRS, которая, конечно, не имеет отношение к аэродинамике машины, но позволяет активировать режим повышенной мощности.

Отдельно стоит отметить, что школа картинга при F1 Drive планирует помогать молодым людям, мечтающим о карьере в автоспорте, правильно сориентироваться в выборе профессии и даже найти работу в гоночной индустрии.

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