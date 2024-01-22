Следить

Автоспорт

Формула 1 открывает в Лондоне свой картодром

Около года назад между Формулой 1 и лондонским футбольным клубом «Тоттенхэм» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, и мы об этом рассказывали. В частности, тогда речь шла об организации на территории стадиона Tottenham Spur официального картодрома Формулы 1, при котором будет работать школа картинга.

Сегодня пресс-служба чемпионата мира объявила, что открытие картодрома F1 Drive запланировано на 6 февраля, но уже в ближайший четверг утром начнутся продажи билетов. Однако те болельщики «Тоттенхэма», у кого есть привилегированные клубные карты, смогут приобрести билеты на день раньше.  

Картодром F1 Drive расположен под южной трибуной стадиона, и его трасса имеет три разные конфигурации, в которых просматриваются черты самых знаменитых трасс Формулы 1. Конфигурации различаются по сложности и рассчитаны на гонщиков с разным уровнем подготовки.

Машины, на которых будут гонять любители картинга, имеют ряд интересных и по-своему уникальных особенностей, в частности, они оборудованы дисплеями, на которые выводится не только информация о хронометраже, но и позиция в гонке, интервалы между соперниками, сведения о безопасности на трассе и о маршальских флагах.

Также на руле каждого карта есть кнопка DRS, которая, конечно, не имеет отношение к аэродинамике машины, но позволяет активировать режим повышенной мощности.

Отдельно стоит отметить, что школа картинга при F1 Drive планирует помогать  молодым людям, мечтающим о карьере в автоспорте, правильно сориентироваться в выборе профессии и даже найти работу в гоночной индустрии.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Теннис

Барбора Крейчикова: «Выступления в паре помогли мне стать топ-теннисисткой, это часть моей игры, часть меня»

Футбол

Карпаты подписали первого зимнего новичка

Автоспорт

Формула 1 открывает в Лондоне свой картодром

Футбол

Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Бокс

Соперник Далакяна посвятит чемпионский бой людям в Украине

Футбол

КАН-2024. Нигерия и Экваториальная Гвинея идут в плей-офф. Кот-д’Ивуар — под угрозой вылета из группы

Теннис

Элина Свитолина: «Сейчас трудно найти положительные моменты, но у меня были хорошие победы, и я наслаждалась временем, проведенным на корте»

Футбол

Ребров может стать вице-президентом УАФ — Вацко

Автоспорт

Ф2: Роман Станек продолжит выступать за Trident

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Бокс

Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт