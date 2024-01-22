Марко: Сайнсу не повезло, что его напарником был Макс

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко хорошо отозвался о своём бывшем гонщике Карлосе Сайнсе. В 2015-м испанец выступал за Toro Rosso вместе с Максом Ферстаппеном, и, по мнению Марко, если бы у Карлоса был другой напарник, его дальнейшая карьера могла сложиться иначе.

Хельмут Марко: «Нет никаких сомнений в том, что Сайнс – великолепный гонщик. В Toro Rosso он выступал почти на одном уровне с Максом, но Карлосу не повезло в том, что его напарником был Ферстаппен.

Атмосфера в команде между ними была довольно токсичной, поэтому я не видел возможности удержать Карлоса у нас. Из-за этого он ушёл сначала в Renault, затем в McLaren и в итоге выступает за Ferrari.

Сайнс был очень быстр в молодёжных сериях. В своих первых тестах за рулём Формулы 1 в Сильверстоуне он с первой же попытки поехал в скоростных поворотах немного быстрее Себастьяна Феттеля, который тогда был для нас ориентиром.

Карлос выступал почти на одном уровне с Ферстаппеном. Но именно, что почти, поэтому когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, у нас было очевидное решение.

Долгое время Карлос жил в тени своего отца. На него несправедливо навесили образ избалованного сына гонщика, но на самом деле Карлосу постоянно приходилось бороться, чтобы сделать следующий шаг в карьере».

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