Организаторы гонки в Мадриде запустили обратный отсчёт

Во вторник, 23 января, в Мадриде пройдёт презентация проекта городской трассы, на которую, как ожидается переедет Гран При Испании. Разумеется, официально о подписании контракта с Мадридом на проведение гонки пока никто не говорит, но организаторы всячески на это намекают.

Городская трасса будет проложена на территории выставочного комплекса IFEMA. На официальном сайте комплекта появился раздел с говорящим названием F1. Пока раздел не заполнен информацией, но в нём уже работает таймер обратного отсчёта, который истечёт 23 января в 12:30 по московскому времени.

Именно в этот момент мы узнаем дальнейшую судьбу Гран При Испании и, вероятнее всего, увидим официальную схему новой трассы.

Впрочем, не все в восторге от предстоящих перемен. Многие болельщики в социальных сетях переживают из-за того, что календарь Формулы 1 покинет автодром в пригороде Барселоны.

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