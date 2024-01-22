Стелла: Сотрудничество гонщиков идёт на пользу команде

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, полагает, что крепнущее сотрудничество между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри станет одним из благоприятных факторов, которые будут влиять на её работу в предстоящем сезоне.

За исключением небольшого эпизода во время Гран При Италии, когда между машинами McLaren произошёл контакт, ничто не омрачало хороших рабочих отношений напарников.

«Один из источников силы нашей команды – отношения между Ландо и Оскаром, – приводит слова Стеллы австралийское издание Speedcafe. – Должен сказать, что быть напарником Ландо – приятно, ведь мы уже видели, что такие же отношения у него были с Карлосом Сайнсом и с Даниэлем Риккардо. Поэтому надо признать, что Ландо вносит большой вклад в создание таких плодотворных отношений, и всё это полезно для команды поскольку способствует профессиональному росту обоих гонщиков.

А также у нас есть Оскар, который отличается похожими качествами. Идёт естественный процесс, напарники постепенно узнают друг друга всё лучше, и мы можем видеть, что это создаёт условия для очень плодотворного сотрудничества между гонщиками.

Я всегда отмечал, что до известной степени их подходы к пилотированию и решению технических задач дополняют друг друга. Это означает, что начиная с первой тренировки в пятницу каждый изучают телеметрию напарника, обращая внимание на те или иные моменты.

Ландо может сказать, что такой-то участок круга он может проехать лучше, потому что знает, что Оскар там тоже прибавит. Пиастри, анализируя телеметрию Норриса, может высказать своё мнение, и всё это, по-моему, помогало ему прибавлять по ходу уик-эндов.

В этом году мы готовимся сделать следующий шаг вперёд, в том числе это относится к сотрудничеству между гонщиками, к тому, как они взаимодействуют с командой. Когда мы рассуждаем о тех возможностях, которые у нас есть, то применительно к будущему мы говорим о технических аспектах машины.

В прошлом сезоне мы видели, что в плане организации эффективной работы команды можно было действовать и получше. В некоторых квалификациях мы показывали недостаточно хорошие результаты, не соответствовавшие возможностям машины. Обычно в этом плане удаётся прибавить, если наладить плодотворное сотрудничество между гонщиками и инженерами и всей командой в целом.

В общем, мы можем рассчитывать на взаимодействие между гонщиками, поэтому наша команды с уверенностью смотрит в будущее, и мне очень интересно посмотреть, как это сотрудничество будет развиваться».

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