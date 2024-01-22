В фильме Ferrari снимали Maserati барабанщика Pink Floyd

Про биографический фильм «Феррари», посвящённый основателю легендарной итальянской марки, одной из самых успешных автомобилестроительных компаний мира и одноимённой гоночной команды, мы рассказывали.

Остаётся сожалеть, что в мировом прокате фильм режиссёра Майкла Манна пока собрал явно меньше денег, чем рассчитывали его создатели, но его прокатная судьба – это уже другая история.

Байопик, рассказывающий о том, каким человеком был Энцо Феррари, получил вполне доброжелательные оценки критики, а если он по каким-то причинам не устроил массового зрителя – что же, на всех не угодишь. Манн много лет мечтал снять это кино, и он это сделал. Причём сделал качественно, и в том числе это проявилось в тщательном подходе, с которым воссоздавались гоночные сцены.

Сейчас речь именно об этом.

Чтобы всё выглядело максимально достоверно, для съёмок использовались и аутентичные машины того времени, и специально построенные реплики, которые внешне были неотличимы от оригиналов, тем более на экране. Например, в фильме есть две настоящих машины Формулы 1, и одна из них – Maserati 250 F из коллекция Ника Мейсона, барабанщика группы Pink Floyd.

Между прочим, в картине этой машиной управляет американский гонщик Дерек Хилл, сын Фила Хилла, чемпиона мира 1961 года. Он играет Жана Бера, гонщика Maserati. В первых сценах Бера/Хилл на этой машине устанавливает рекорд круга на автодроме в Модене, а в дальнейшем мы его видим за рулём спорткара Maserati 450S, поскольку основные события картины разворачиваются вокруг печально знаменитой гонки Mille Miglia 1957 года.

Пилоты Ferrari в тех соревнованиях выступали на спорткарах 315 S и 335 S. Вот что рассказывает о съёмочном процессе Патрик Демпси, которому удаётся совмещать славу звезды Голливуда со славой гонщика и владельца собственной команды, успешно выступающей в гонках на выносливость.

«Я всё время был за рулём, и это была лучшая работа, которой мне довелось заниматься в моей жизни», – заявил Демпси, игравший в фильме Пьеро Таруффи.

В сценах гонки Mille Miglia были задействованы семь спорткаров, а также в фильме, как уже упоминалось, использовались две настоящих машины Формулы 1. Реплики споркаров Ferrari и Maserati строились на шасси Caterham Seven 620 с 4-цилиндровыми рядными турбомоторами мощностью 310 л.с. Кузовные детали воспроизводились со всей возможность аккуратностью и точностью, эта работа была доверена авторитетному итальянскому ателье Carrozzeria Campana Onorio, которое базируется в Модене.

Но гонки, даже киношные, дело небезопасное, и, конечно, был риск повредить дорогостоящую технику в процессе съёмок. Одно дело – разбить реплику, а если бы пострадала бесценная историческая машина? Но создатели фильма постарались минимизировать риски, поэтому и пригласили профессиональных гонщиков. Говорят, Ник Мейсон сильно тревожился за судьбу Maserati 250F, хотел знать, кто именно сядет за руль, но затем лично доверил гордость своей коллекции Дереку Хиллу.

И ещё один любопытный факт: среди 15 профессиональных каскадёров, участвовавших в съёмочном процессе, был Бен Коллинз – один из тех, кто в своё время в культовой автомобильной программе Top Gear выступал в роли загадочного гонщика по прозвищу Stig.

Напоследок вновь процитируем Патрика Демпси – его мнение ценно ещё и потому, что он знает толк в гоночном деле: «Я очень горжусь этим фильмом. По-моему, он великолепен. И сцены гонок сняты действительно здорово. Фильм по-настоящему качественный, меня поражает и внимание к деталям, и эмоциональное воздействие которое он производит. Ты выходишь из зала, но кино ещё долго тебя не отпускает».

Автор этих строк полностью согласен с его мнением.

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