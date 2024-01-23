Алекс Палоу объяснил разрыв контракта с McLaren

Действующий чемпион серии IndyCar Алекс Палоу был связан контрактом с McLaren. Испанец приезжал на этапы Формулы 1 в качестве резервного пилота, участвовал в пятничных тренировках, а в 2024-м должен был перейти в Arrow McLaren в американской гоночной серии. Но в прошлом году Алекс разорвал контракт с командой.

В свежем интервью Палоу рассказал, что одной из причин, почему он принял такое решение, послужило понимание того, что у него практически нет шансов получить место в Формуле 1.

«Думаю, та драма с контрактом сделала мои отношения с командой гораздо ближе. Почему? Я не знаю, но сейчас у меня нормальные отношения с McLaren. Ты всегда чувствуешь себя лучше, закончив отношения с подругой, поскольку после этого вы лучше понимаете друг друга и причины разрыва. Внезапно это приводит к тому, что ваши отношения улучшаются.

Не было никаких признаков того, что для меня откроется дверь в Формулу 1, а я не был готов продолжать ждать. Мне постоянно говорили ждать. Если бы кто-то из основных гонщиков команды получил травму, тогда у меня появился бы шанс. Пато [О’Вард] может ждать, когда кто-нибудь травмируется».

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