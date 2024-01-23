Ферстаппен рассказал, как сдавал на водительские права

Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле 1 в возрасте 17 лет, когда у него ещё не было водительских прав. После наступления совершеннолетия Макс получил заветные документы, но никогда не рассказывал о том, как проходил экзамен.

В интервью The Times уже трёхкратный чемпион мира вспомнил, как во время экзамена спорил с инспектором: «Он сказал мне повернуть направо, а я вместо этого повернул налево. Ещё я не уступил дорогу на пешеходном переходе.

Экзаменатор был этим очень недоволен, но я возразил ему: «Никого же нет на переходе, почему я должен останавливаться?»

На самом деле, мне повезло сдать экзамен с первой попытки. Получилось бы очень неловко, если бы мне не удалось этого сделать. Думаю, инспектор был добр ко мне».

Отвечая на вопрос о Формуле 1, в частности о борьбе с Льюисом Хэмилтоном, Макс признался, что не ищет противостояний на трассе с семикратным чемпионом мира: «Мне не нужно подобное соперничество. Разумеется, мы хотим опередить друг друга, но в приватной обстановке мы с ним общаемся как обычные люди».

Говоря о шансах сравняться с Хэмилтоном по числу титулов, Макс сказал: «Если это произойдёт, то так тому и быть. Но нужно везение, чтобы столько лет в твоём распоряжении была лучшая машина. Гонщики очень зависят от техники, которая находится в их распоряжении.

Когда я выиграл первый титул, то сказал, что все будущие победы – бонус, поскольку в Формуле 1 я уже добился всего, чего хотел. У меня есть подиумы, поулы, титулы. Сейчас же я просто стараюсь остаться на вершине».

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