Жак Вильнёв: Раньше нагрузки на гонщиков были выше

В 2024 году запланирован рекордный по продолжительности сезон Формулы 1 – 24 Гран При со строенными этапами в конце года. Чемпион мира Жак Вильнёв сочувствует сотрудникам команд и журналистам, которых ожидает работа на износ.

Жак Вильнёв: «Сезон предстоит тяжёлый. В конце прошлого сезона уже было тяжело из-за сдвоенных этапов, один из которых прошёл в Вегасе. Большие команды могли арендовать самолёт и перевезти всех механиков, но особенно тяжело журналистам. Они всегда в центре событий, но не на виду. Их расходы постоянно растут – билеты, отели – всё дорожает, и организовывать поездки становится всё сложнее.

Командам проще ездить на этапы, и идея с ротацией персонала может сработать, но всё равно рядовым сотрудникам тяжело. В том числе из-за смены часовых поясов, когда при перелёте из США на Ближний Восток теряется время. Всё это очень утомительно.

Концовка нового сезона состоит из строенных этапов, и хотя Катар недалеко от Абу-Даби, всё равно всем будет тяжело, поскольку в конце сезона, который завершится в декабре, все уже сильно уставшие. Механикам придётся сложно, но не гонщикам».

Жак Вильнёв добавил, что в его годы выступлений в Формуле 1 нагрузка на гонщиков при меньшем количестве гонок была выше, чем сейчас: «В те годы было меньше гонок, но гораздо больше тестов.

Гонщики проводили на трассе больше времени, чем сейчас, проезжая тысячи километров на тестах. Но тогда механикам было проще, поскольку у команд были фактически две бригады: тестовая и гоночная. Механики имели возможность проводить время дома, но сейчас нагрузки на них гораздо выше.

Работа в Формуле 1 влияет на личную жизнь. Людям приходится отказываться от идеи завести детей. Это выбор – для работы в Формуле 1 нужна страсть. Люди знают, на что подписываются, поэтому нет смысла жаловаться.

Новые сотрудники знают, какой их ждёт график, но для тех, кто пришёл в Формулу 1, когда в календаре было 17 гонок, ситуация несколько иная. Но спорт сейчас больше, чем был когда-либо, поэтому мы не должны жаловаться. Никто не хочет, чтобы Формула 1 стала менее масштабной».

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