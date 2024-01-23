Жан Тодт: Я болею за Шарля Леклера

Жан Тодт, в своё время руководивший командой Ferrari, а в период с 2009-го по 2021 гг. возглавлявший FIA, болеет за Шарля Леклера и не сомневается, что гонщик из Монако – один из тех, кому по силам выиграть чемпионат мира.

Тёплые чувства Тодта вполне объяснимы: дело не только в том, что Леклер действительно талантливый гонщик и выступает за Скудерию, но его карьерой через свою компанию All Road Management занимается Николя Тодт, сын экс-президента FIA.

«Сейчас я болею за Леклера, – признал Тодт-старший в интервью газете La Stampa. – Мой сын работает с ним ещё с той поры, когда Шарль выступал в картинге, и теперь он стал замечательным гонщиком. Он заслуживает шанса стать чемпионом мира».

Но в последние годы в Формуле 1 доминирует Red Bull Racing, и Тодт готов провести определённые параллели с теми временами, когда завершился чемпионский цикл Ferrari, за которую тогда ещё выступал Михаэль Шумахер.

«Я вижу сходство между двумя эпохами. Да, Red Bull Racing удалось собрать очень сильную команду, за которую выступает исключительный гонщик, очень профессиональный и умный, – считает 77-летний ветеран автоспорта. – Но вы же помните 2005 год? Ferrari была всё той же командой, за неё выступали всё те же гонщики, но неожиданно она перестала быть конкурентоспособной, хотя в предыдущем сезоне одержала множество побед. (Шумахер в 2004 году выиграл 13 из 18 Гран При, и ещё в двух гонках победил Рубенс Барикелло, его тогдашний напарник).

Но мы снова стали чемпионами мира в 2007 году с Кими Райкконеном, а в 2008-м за титул боролся Фелипе Масса и проиграл его буквально на последнем круге последней гонки сезона».

Тодт подчеркнул, что переход на новый технический регламент, что произойдёт в 2026 году, может создать условия для смены лидера, которым вполне может стать Ferrari.

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