Марк Хьюз: Истории Mercedes и Red Bull не стоит сравнивать

Марк Хьюз, эксперт издания The Race, считает, что не стоит проводить параллели, сравнивая разные периоды в истории Mercedes и Red Bull Racing, поскольку периоды доминирования этих команд заканчивались по разным причинам.

Контракт Джеймса Эллисона с Mercedes продлён, он остаётся на посту технического директора и при этом уверяет, что рад работать с командой в период, когда она пытается вернуться на прежний уровень.

«На самом деле, это очень весело, – заявил Эллисон. – Хотя не так весело, как побеждать, это однозначно. Но вы должны любить Формулу 1 в целом, а это подразумевает, что вам приходится держать удар, когда вы не лучшим образом справляетесь с делом.

Red Bull сейчас показывает впечатляющие результаты, и в этой команде среди прочего меня восхищает, что они продолжали упорно работать в течение долгого периода, когда особых достижений не было, и теперь наслаждаются плодами приложенных тогда усилий.

Быть в положении догоняющих – тоже довольно интересно, если команда уверена, что предпринимает правильные шаги, направленные на восстановление её прежнего статуса…»

Эллисон, сравнивая две команды, как бы даёт понять, что за продолжительным периодом побед неизбежно следует спад, когда иссякает та энергия, которая ещё недавно помогала добивать успеха, после чего начинается следующий цикл.

Это вполне подтверждается и другим примером: в своё время в чемпионате доминировала Ferrari, добившись беспрецедентного успеха, но затем период доминирования команды из Маранелло закончился, когда энергия, ещё недавно позволявшая побеждать, пошла на убыль. Вскоре из команды ушли Михаэль Шумахер, Росс Браун и Жан Тодт, и вся магия Ferrari куда-то исчезла, а в Формуле 1 засверкали новые звёзды.

Однако если сравнивать Mercedes и Red Bull, то становится понятно, обстоятельства их истории были совсем иными.

Red Bull Racing доминировала в чемпионате до того, как в Формуле 1 началась «гибридная эра»: до 2014 года команда вместе с Себастьяном Феттелем побеждала четыре сезона подряд. Но этот период завершился не потому, что энергия, питавшая Red Bull, постепенно иссякала – он завершился сразу, как только команды чемпионата перешли на силовые установки нового поколения.

Разумеется, фактор аэродинамики по-прежнему играл огромную роль, но если разница между по-настоящему эффективным шасси и просто неплохим была на уровне 0,5 секунды, то различия в результатах прохождения кругов, обусловленные мощностью силовых установок, были в два, если не в три раза больше.

На машинах Red Bull стояли двигатели Renault, а французские мотористы явно недооценили уровень сложности задачи, когда Формула 1 переходила на гибридные силовые установки. На контрасте с ними в Mercedes вложили в этот проект сотни миллионов евро, на протяжении нескольких лет разрабатывая и совершенствуя свой двигатель PU106, и были лучше всех готовы к новым вызовам.

С переходом на гибридные силовые установки в чемпионате мгновенно изменилась расстановка сил. В команде Mercedes, которой в тот период руководил опытнейший и хитрый Росс Браун, в полной мере воспользовались открывшимися возможностями и использовали для этого индустриальную мощь штутгартского концерна.

А Red Bull Racing – это отличная гоночная команда, но таких технологических ресурсов у неё никогда не было. Амбиций она не утратила, но соперничать с Mercedes, у которой собственное моторостроительное производство, располагая не слишком эффективными силовыми установками Renault, было нереально. Можно сказать, что в технологическом плане Mercedes тогда опережала всех лет на пять.

Кроме того, у Mercedes было намного больше возможностей добиваться идеальной интеграции силовых установок и шасси – команда из Брэкли и мотористы из Бриксуорта прекрасно сотрудничали.

Машины Red Bull по-прежнему отличались эффективной аэродинамикой, однако этого было недостаточно, чтобы компенсировать дефицит мощности двигателей Renault.

Но постепенно в Формуле 1 происходили изменения – в 2017-м вступил в силу новый регламент, который постепенно корректировался и дополнялся, и к 2021 году баланс сил стал иным. Корректировки регламента, связанные с днищем машин, сказались на эффективности шасси Mercedes, тогда как Red Bull уже третий год сотрудничала с мотористами Honda, которые к тому времени научились строить отличные силовые установки, ни в чём не уступавшие моторам других производителей.

И вот тогда у Mercedes начались сложности, которые только усугубились с очередной сменой регламента. Когда Формула 1 вернулась к применению «граунд-эффекта», оказалось, что шасси, построенные в Брэкли, были не столь хороши, как те, что создавались в Милтон-Кинсе под руководством Эдриана Ньюи.

Джеймс Эллисон полагает, что в 2024 году Mercedes наконец-то сможет ликвидировать отставание, но он, разумеется, пока не знает, чего смогли добиться в Red Bull Racing. Впрочем, тем интереснее будет наблюдать за их соперничеством.

Впрочем, технический директор Mercedes – профессионал с огромным опытом и отлично знает законы, по которым идёт развитие в Формуле 1: «Нельзя ожидать, что прогресс будет линейным или близким к этому. После периода высоких надежд гоночные боги устраивают вам разнос, после чего приходится вновь собираться с силами и предпринимать следующую попытку.

Надеюсь, сейчас мы быстро и уверенно движемся вверх, и будет очень интересно посмотреть, чего нам удастся добиться в схватке с нашими соперниками».

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