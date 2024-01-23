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Автоспорт

Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

Ник де Вриз после неудачного опыта в Формуле 1 в прошлом году подписал контракт с Mahindra Racing и вернулся электрическую серию, где в 2021 году выиграл титул. Но тогда он выступал в Формуле E за заводскую команду Mercedes, а индийская Mahindra сейчас далеко не в лучшей форме, поэтому не стоит удивляться, что на первом этапе сезона Ник не набрал очков, финишировав на далёкой 15-й позиции.

Однако это не слишком сказывается на настроениях голландского гонщика, которому в начале февраля исполнится 29 лет. Да и стоит ли расстраиваться, если у него в кармане двухлетний контракт с Mahindra, а также в 2024 году он дебютирует в категории Hypercar в составе заводской команды Toyota?

«Надо признать, что в нашем мире ничто не гарантировано на 100%, и уж точно так не бывает в мире автоспорта, – рассуждал Ник в интервью The Race, когда его спросили, восстановил ли он душевное равновесие после прошлогоднего увольнения из AlphaTauri. – Не думаю, что кто-либо вообще может похвастаться подобной роскошью, каким бы делом он ни занимался. Ничто нельзя воспринимать как само собой разумеющееся, поэтому расслабляться не стоит, и это тоже часть нашей работы.

Теперь же я лучше представляю, что меня ждёт, чем в предыдущие годы, когда я почти всегда был готов к переходу в Формулу 1. Но параллельно моя карьера была связана с другими чемпионатами. Можно сказать, что тогда ситуация была несколько нестабильная, но теперь я намерен двигаться в ином направлении.

Впрочем, я давно усвоил, что это всё одно большое путешествие, и когда закрывается одна дверь, открывается другая, а жизнь продолжается. Мне нравится работать там, где я работаю, в Mahindra и Toyota я по-настоящему чувствую поддержку, и дело, которым я занимаюсь в этих командах, приносит мне удовольствие.

Забавно, что мерилом успеха, тем более в автоспорте, считаются только результаты. Конечно, я в полной мере уважаю подобные мнения. Однако если тебе не удаётся показывать высокие результаты, это вовсе не значит, что год или сезон прошёл зря. Хотя это расхожее выражение, но мы действительно каждый день чему-то учимся. Мы понимаем, что машина Mahindra пока останется такой, какая есть. Но мы можем решить немало задач, направленных на повышение эффективности техники, и в процессе этой работы команда станет сплочённее… Надо просто выступать в гонках, ведь только так можно проверить, в какой мере вы прогрессируете».

В общем, Ник де Вриз готов к тому, что только в следующем году он сможет показать всё, на что способен, и напомнить всем, что он не разучился выигрывать гонки.

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