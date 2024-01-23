Расселл катался на лыжах в Австрии и повстречал Феттеля

Джордж Расселл в минувший уик-энд катался на горных лыжах на склонах австрийских Альп в Кицбюэле, знаменитом на весь мир центре зимних видов спорта.

Явно не случайное совпадение, что именно сейчас там со своим семейством отдыхает Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, за которую выступает британский гонщик. Но были в Кицбюэле и другие знакомые лица – оказывается, Себастьяна Феттеля нынче проще встретить там, чем в паддоке Формулы 1.

Поскольку Тото родом из Австрии, то Расселл позволил себе пошутить, мол, сейчас он в стране Вольффов. Но немецкое слово Wolff означает «волк», и фразу «In the land of Wolffs» можно прочитать и по-другому – «в стране волков». Для верности Джордж даже прицепил эмодзи в виде головы этого зверя.

«Я в стране Вольффов! – прокомментировал Джордж несколько фотографий, поделившись ими в социальных сетях. – Так здорово было впервые посетить горнолыжный курорт в Кицбюэле! Отлично провёл уик-энд, узнал много нового об этом сложном виде спорта и даже встретил знакомое лицо!»

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