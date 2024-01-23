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В Каталонии надеются, что Гран При останется в Барселоне

Пере Арагонес, глава правительства Каталонии, верит, что Барселона по-прежнему будет принимать гонку Формулы 1 в ближайшие годы. Об этом он заявил в интервью местному радио, когда его попросили прокомментировать высказывания Исабель Диас Аюсо, президента Автономного сообщества Мадрида, которые мы приводили вчера.

Официальное заявление о том, что Мадрид будет принимать этап чемпионата мира с 2026 года ожидается в ближайшее время, но Арагонес считает, что это не повлияет на позицию правительства Каталонии.

«Иногда мы в Каталонии ведём себя несколько провинциально, и даже если не знаем, кто чихнул, мы сразу смотрим в эту сторону, – образно выразился он. – Но совершенно не обязательно смотреть в эту сторону весь день…

Если Гран При могут проходить в каких-то других местах, то это дело Формулы 1. Мы же работаем совместно с нашим автодромом Circuit de Barcelona-Catalunya, у нас отличные отношения, и я не сомневаюсь, что в 2024 году там пройдёт замечательная гонка, а в дальнейшем приложим все усилия, чтобы гонка Формулы 1 проходила в Каталонии и после 2026 года.

Конечно, мы не должны недооценивать возможности, которые есть в столице страны. Но давайте ценить и то, что есть у нас, в Каталонии, давайте более эффективно использовать наш потенциал.

Наше правительство продолжает сотрудничать с Формулой 1, и мы надеемся, что ещё до 2026 года будет достигнуто соглашение, на основе которого гонка в Барселоне будет проводиться в течение нескольких следующих лет.

Когда такие договорённости будут подписаны, мы о них расскажем. Неплохой прогресс уже достигнут, работа идёт в позитивном ключе. Будущее Формулы 1 в Барселоне зависит от самого автодрома и от Формулы 1 – и больше ни от чего».

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