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Видео: Бренд AlphaTauri прощается с Формулой 1

Команда AlphaTauri опубликовала в социальных сетях трогательный ролик, в котором вспомнила самые яркие моменты за последние четыре года и попрощалась с Формулой 1.

«Четыре года и бесчисленные воспоминания. Спасибо, что были частью нашего путешествия», – такое описание оставила команда под видео.

Команда из Фаэнцы была переименована из Toro Rosso в AlphaTauri [бренд модной одежды, принадлежащей Red Bull] в 2020 году, но в 2024-м вновь сменит название. В Red Bull пока хранят интригу, но по слухам команда продолжит выступать в Формуле 1 под названием Racing Bulls, хотя некоторые источники утверждают, что подобные предположения далеки от истины.

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