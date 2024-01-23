Зак Браун: FIA и Формула 1 хотят лучшего для спорта

В конце прошлого года в FIA открыли и практически сразу закрыли разбирательство в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации. В Формуле 1 негативно отнеслись к подобным действиям FIA, открыто поддержав руководителя команды Mercedes и его супругу.

Руководитель команды McLaren Зак Браун выразил надежду, что в будущем FIA и Формула 1 оставят конфликты в прошлом и станут действовать в интересах спорта.

Зак Браун: «Если говорить о FIA и Формуле 1, то нам хотелось бы, чтобы отношения сторон развивались в общем направлении. Обе стороны хотят лучшего для спорта, и это лучший повод для сближения позиций.

Мы не участвовали в инициировании расследования. Наша команда поддерживает F1 Academy, и мы рады быть частью этого проекта. Я долгое время знаком со Сьюзи, и она очень порядочный человек. У нас нет никаких опасений».

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