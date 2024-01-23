Следить

Автоспорт

Зак Браун: FIA и Формула 1 хотят лучшего для спорта

В конце прошлого года в FIA открыли и практически сразу закрыли разбирательство в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации. В Формуле 1 негативно отнеслись к подобным действиям FIA, открыто поддержав руководителя команды Mercedes и его супругу.

Руководитель команды McLaren Зак Браун выразил надежду, что в будущем FIA и Формула 1 оставят конфликты в прошлом и станут действовать в интересах спорта.

Зак Браун: «Если говорить о FIA и Формуле 1, то нам хотелось бы, чтобы отношения сторон развивались в общем направлении. Обе стороны хотят лучшего для спорта, и это лучший повод для сближения позиций.

Мы не участвовали в инициировании расследования. Наша команда поддерживает F1 Academy, и мы рады быть частью этого проекта. Я долгое время знаком со Сьюзи, и она очень порядочный человек. У нас нет никаких опасений».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Артем Далакян − Сеиго Акуи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Футбол

Шахтер побеждает на сборах и ведет бразильца, Ворскла усиливается, Кривбасс чистит состав. Главные новости за 22 января

Футбол

Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар 4:0: обзор матча КАН-2023

Автоспорт

Зак Браун: FIA и Формула 1 хотят лучшего для спорта

Баскетбол

День бігменів в НБА: Ембіід набрав 70+18 проти Вембі, а Таунс із 62 очками примудрився програти «Шарлотт»

Футбол

Примера. Гранада — Атлетико 0:1. Мората возвращает Матрасников в ТОП-4

Футбол

Брайтон расписал мировую с Вулвергемптоном в 21 туре АПЛ

Автоспорт

Жан Тодт: Я болею за Шарля Леклера

Бокс

Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца

Футбол

КАН-2024. Кабо-Верде и Египет выходят в плей-офф. Сборная Ганы – под угрозой вылета на третьем месте

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт