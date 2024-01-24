AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

В Red Bull официально объявили о переименовании AlphaTauri. Теперь команда из Фаэнцы называется Visa Cash App RB Formula One Team.

В рамках сотрудничества логотипы компании Visa появятся не только на машинах Visa Cash App RB, но и на машинах чемпионской Red Bull Racing.

На 8 февраля в Лас-Вегасе запланирована презентация Visa Cash App RB, на которой Даниэль Риккардо и Юки Цунода представят новую раскраску машины и цвета команды.

Петер Байер, исполнительный директор Visa Cash App RB: «Просто фантастика представить новую идентичность и приветствовать новых партнёров на следующем историческом этапе для нашей команды Формулы 1.

Для Фаэнцы начинается новая гоночная эра, но при этом мы остаёмся верны своим корням и продолжим растить таланты, но теперь будем больше сосредоточены на борьбе за самые высокие места в Формуле 1.

У нас есть смелое видение будущего команды, во главе которой стою я и руководитель Лоран Мекис. Здорово, что в нашем проекте участвуют такие сфокусированные на будущем компании, как Visa и Cash App».

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