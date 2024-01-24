Доменикали: Мадрид не исключает этапа в Барселоне

Стефано Доменикали лично объявил о подписании десятилетнего соглашения о том, что Гран При Испании начиная с 2026 года будет проводиться в Мадриде. Он это сделал в ходе торжественной презентации, состоявшейся в выставочном центре IFEMA, вокруг которого и будет проложена новая городская трасса.

В интервью официальному сайту чемпионата президент и исполнительный директор Формулы 1 более подробно прокомментировал это событие.

Стефано Доменикали: «Это отличные новости для Формулы 1, которые говорят о том, что интерес к нашему спорту во всём мире очень велик. Сейчас, когда Европу воспринимают как регион, где не готовы инвестировать в Формулу 1, Мадрид и другие города доказывают, что это не так.

Организаторы представили очень интересный проект, который будет реализован в ближайшие два года, и в нём интересы болельщиков учтены в комплексе. Мы получили отличное предложение от промоутера и с самого первого дня обсуждаем, какой может быть эта гонка.

Я очень рад, что соглашение долгосрочное и рассчитано до 2035 года. Формула 1 стремится заключать именно такие договорённости как с новыми промоутерами, так и с нашими традиционными партнёрами. Это позволяет всем планировать будущее и инвестировать в него, это обеспечивает гарантии промоутерам, нашим партнёрам, командам и всему нашему спорту.

Если вспомнить прежнюю практику, то обычно мы продлевали контракты с автодромами на два-три года, максимум на пять лет. Теперь же все новые соглашения носят долгосрочный характер, а если контракт короткий, значит, на это есть причины.

Хочу снять все сомнения и прояснить нашу позицию: тот факт, что мы будем проводить гонку в Мадриде, не исключает, что в будущем мы можем остаться и в Барселоне. Дискуссии на эту тему идут, так что посмотрим, сможем ли мы продолжить сотрудничество с каталонским автодромом, с которым нас связывают отличные отношения.

Ещё пару лет назад рынок Испании не был в центре нашего внимания, но теперь стал очень важным. Мы обновили контракт с испанским телеканалом DAZN, он рассчитан до 2026 года минимум. Когда несколько городов из одной и той же страны хотят принимать Гран При, то разбираться с такой проблемой приятно. Это говорит о том, насколько там ценят сотрудничество с нами. Но мы должны помнить, из чего складывается наш успех, и не позволять себе расслабляться».

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