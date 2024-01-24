Ф3: Джошуа Дюфек подписал контракт с PHM AIX Racing

Команда PHM AIX Racing, выступающая в Формуле 3, назвала имя первого из трёх пилотов на сезон 2024 года. Им стал 19-летний швейцарец Джошуа Дюфек.

В прошлом году Дюфек провёл заключительный этап сезона Формулы 3 в Монце, заменяя в составе Campos Хью Бартера. Джошуа очков не заработал, финишировав в субботней и воскресной гонке четырнадцатым.

Джошуа Дюфек: «Я рад сообщить о начале сотрудничества с PHM, в составе которой проведу дебютный сезон в Формуле 3! Я получил отличную возможность, поэтому мне не терпится выехать на трассу и показать всё, на что я способен.

Официальные тесты после завершения сезона помогли мне заложить прочную основу, и я надеюсь, что опираясь на неё, мы с командой проведём незабываемый сезон!»

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