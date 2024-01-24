Гонка в Мадриде: Всё, что нужно знать о трассе

Сегодня было объявлено о подписании контракта на проведение Гран При Испании на новой трассе в Мадриде. Первая гонка запланирована на 2026 год, а пока организаторы рассказали подробности об особенностях будущего гоночного кольца в столице Испании.

Трасса будет частично расположена на территории выставочного комплекса IFEMA в районе Барахас рядом с аэропортом имени Адольфо Суареса в 16 километрах от центра Мадрида. Будущий автодром уже имеет отличное транспортное сообщение – до трассы можно добраться, как на машине, так и на городских автобусах и метро.

Рядом с трассой расположены два главных стадиона испанской столицы – «Сантьяго Бернабеу», домашняя арена «Реала», и «Цивитас Метрополитано», на котором играет «Атлетико».

Длина трассы составит 5 474 метра и будет включать 20 поворотов. Расчётное время круга в квалификации – 1 минута 32 секунды. В процессе разработки конфигурации трассы организаторы рассмотрели 24 различных варианта. Максимальная скорость составит 300 км/ч, а средняя – 218 км/ч. Гоночное кольцо будет включать скоростные прямые, быстрые повороты и шиканы.

Трассу в Мадриде нельзя назвать полностью городской, поскольку только часть круга проходит по дорогам общего пользования, тогда как другая будет стационарной. В этом отношении новая трасса чем-то схожа с Альберт-парком в Мельбурне и с трассой в Майами.

Другая характерная особенность гоночного кольца – наличие двух коротких туннелей, а участок от седьмого до девятого поворота включает довольно крутой спуск. Десятый поворот будет профилированным, но точные параметра бэнкинга ещё предстоит просчитать.

Вместимость трибун составит 110 тысяч человек, но у организаторов есть планы со временем принимать на трассе до 140 тысяч человек в день, что сделает трассу в Мадриде одной из самых вместительных в календаре.

Финальные параметры трассы ещё предстоит утвердить, после чего можно приступать к строительству. Организаторы уверены, что все работы, а также омологация трассы будут завершены в срок.

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