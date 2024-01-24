Хорнер: Мы не повторим 2023-й – борьба станет плотнее

В прошедшем сезоне гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли 21 гонку из 22-х. Руководитель чемпионской команды Кристиан Хорнер уверяет, что в 2024-м повторить такой успех будет невозможно, и в новом сезоне борьба на трассах станет плотнее.

Кристиан Хорнер: «Мы не можем себе позволить самоуспокоение, поэтому пересмотрели все области машины. Новая машина во многом станет эволюцией прошлогодней. Мы не стали изобретать велосипед, а использовали инженерные наработки последних двенадцати месяцев.

Наша команда всё делает правильно, но я уверен, что в следующие два года мы увидим более плотную борьбу на трассе. Мы не повторим 2023-й. Нет никаких сомнений, что для нас это был год единорогов».

Отвечая на вопрос, какую команду он видит главным соперником Red Bull Racing в 2024-м, Хорнер сказал: «У Mercedes очень сильная команда. Да, они переживают непростой период, но у них великолепные гонщики, и можно предположить, что однажды у них всё получится.

В McLaren отлично провели концовку прошлого сезона. В Ferrari иногда были вспышки реального потенциала. Поэтому трудно сказать, кто станет нашим главным соперникам. Вы можете сами решить, а потом сравнить.

Aston Martin? Они сделали огромный шаг вперёд в начале прошлого года, но сильно замедлились во второй половине сезона. Уверен, они пытаются найти ответ на вопрос, с чем это связано.

У команды появились большие ресурсы и новая база, они пригласили к себе много талантливых специалистов, а Фернандо Алонсо блестяще выступает. Для 42-летнего парня он великолепен».

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