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Команды Формулы 2 провели обкатку новых машин

В среду в Барселоне команды Формулы 2 провели первичную обкатку машин нового поколения, на которых предстоит выступать с 2024 по 2026 год включительно.

В распоряжении каждой команды было по одной машине, в тестах поочередно приняли участие двадцать уже подтверждённых гонщиков на предстоящий сезон. Их главная задача заключалась в оценке надёжности и работоспособности основных систем машин. За рекордными скоростями никто не гнался, поэтому пресс-служба серии не стала публиковать времена, показанные на испанской трассе.

За шесть часов тестов суммарно все команды проехали 649 кругов или 3018 километров.

«Первостепенная задача заключалась в том, чтобы чисто и без проблем провести сессию, и нам это удалось, – прокомментировал тесты гонщик ART Виктор Мартен. – У нас был разработан план работы на день, который позволил оценить управляемость машины в поворотах и её поведение в целом.

Приятно вернуться за руль! Первые впечатления от машины таковы, что она не сильно отличается от прошлогодней, поэтому в новом сезоне я смогу воспользоваться полученным ранее опытом.

Всё прошло хорошо без технических проблем. Очень позитивное начало».

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