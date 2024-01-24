Названа дата выхода шестого сезона Drive to Survive

В Netflix назвали дату выхода шестого сезона документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive.

Все эпизоды нового сезона выйдут на стриминговом сервисе 23 февраля 2024 года, в финальный день тестов в Бахрейне.

В шестом сезоне авторы Drive to Survive подробно расскажут о событиях сезона 2023 года, в котором Red Bull Racing выиграла все гонки, за исключением Гран При Сингапура, а Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира, переписав множество рекордов.

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