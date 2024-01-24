Следить

Автоспорт

Названа дата выхода шестого сезона Drive to Survive

В Netflix назвали дату выхода шестого сезона документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive.

Все эпизоды нового сезона выйдут на стриминговом сервисе 23 февраля 2024 года, в финальный день тестов в Бахрейне.

В шестом сезоне авторы Drive to Survive подробно расскажут о событиях сезона 2023 года, в котором Red Bull Racing выиграла все гонки, за исключением Гран При Сингапура, а Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира, переписав множество рекордов.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Хацкевич в Заглембе просматривает Яворского

Автоспорт

Названа дата выхода шестого сезона Drive to Survive

Футбол

Кучеров неудержим! Русский лидер «Тампы» продолжает издеваться над соперниками

Футбол

Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Теннис

«Когда ты имеешь уверенность в своей игре, ты имеешь смелость делать многое». Тренеры Даяны Ястремской — о выступлении на Australian Open

Футбол

Довбик может получить награду лучшему игроку Ла-Лиги второй месяц подряд

Автоспорт

AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

Биатлон

Антон Дудченко: Не можу сказати, що задоволений гонкою

Футбол

НХЛ: «Колорадо» — «Вашингтон», «Ванкувер» — «Сент-Луис». Расписание и результаты матчей 25 января

Баскетбол

Вестбрук влучив триочковий після того, як загубив свій кросівок

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт