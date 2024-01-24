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Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

Команда Red Bull Racing продолжает терять инженеров. В январе к работе в McLaren приступил бывший главный конструктор чемпионской команды Роб Маршалл, а к Aston Martin присоединился Андор Хегедуш, который отвечал в Red Bull Racing за организацию пит-стопов и координировал работу механиков.

Как удалось выяснить итальянской прессе, на этом потери Red Bull Racing не закончились. Ещё несколько инженеров подписали контракт с Ferrari. Их имена не называются, но они должны усилить подразделения Скудерии, отвечающие за развитие машины, работу с шинами и симулятором. Кроме того, на работу в Маранелло перешли несколько специалистов AlphaTauri.

Руководителю команды Ferrari Фредерику Вассёру удалось договориться с Red Bull о сокращении периода обязательного отпуска инженеров при смене команды с одного года до шести месяцев, благодаря чему они смогли приступить к выполнению своих обязанностей в Скудерии уже в январе.

Разумеется, в Red Bull не просто так пошли навстречу Ferrari. В ответ итальянская команда отпустила Лорана Мекиса, который с 1 января занял пост руководителя AlphaTauri.

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