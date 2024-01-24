В AlphaTauri намекнули на новое название и цвета

Во вторник вечером команда AlphaTauri выложила в социальных сетях трогательный ролик, в котором вспомнила самые яркие моменты своей истории за последние четыре года и формально попрощалась с брендом AlphaTauri в названии.

Несколько часов спустя в социальных сетях команды из Фаэнцы появилась загадочная картинка без каких-либо пояснений, на которой изображён бык из логотипа Red Bull и три буквы, разделённые точкой: «B.RB».

С высокой долей вероятности в этой картинке намёк на новое название и фирменные цвета команды, но проявим терпение и дождёмся официального подтверждения.

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