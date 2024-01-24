В Ferrari планируют скромную презентацию новой машины

Команда Ferrari ещё в декабре объявила, что презентация машины 2024 года пройдёт 13 февраля. Название новинки ещё не озвучено, но по внутренним документам команды новая машина проходит как «проект 676».

Итальянскому изданию Autosprint удалось выяснить некоторые подробности предстоящей презентации. Если в прошлом году Скудерия организовала торжественное представление машины на трассе Фьорано в присутствии болельщиков, то в этот раз всё будет гораздо скромнее.

Помня об опыте прошлого года, когда на презентации руководство раздало громкие обещания, которые не удалось выполнить, в 2024-м в Ferrari отказались от большой презентации. Машину покажут на официальном сайте команды. Как пишет Autosprint, «в Скудерии рассчитывают, что такой подход создаст меньше ажиотажа в прессе, а у болельщиков не будет завышенных ожиданий».

Кроме того, онлайн-презентация позволит скрыть особенности машины от соперников, которые смогут оценить новинку Ferrari только в первый день тестов в Бахрейне 21 февраля.

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