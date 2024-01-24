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Видео: Реконструкция Хунгароринга идёт полным ходом

Прошлой осенью началась масштабная реконструкция Хунгароринга – автодрома, с 1986 года принимающего Гран При Венгрии. О том, что работы уже идут, мы рассказывали в октябре, а сегодня пресс-служба трассы, расположенной всего в 25 км от центра Будапешта, поделилась любопытным видеороликом, снятым с высоты птичьего полёта.

Эти кадры дают хорошее представление о масштабе реконструкции, которая разделена на несколько этапов, и когда она завершится, то автодром будет в полной мере соответствовать стандартам современной Формулы 1.

Уже приводится некоторая статистика, характеризующая объёмы сделанного: перемещено 20000 куб. метров грунта, снесены бетонные конструкции общим объёмом 5000 куб.м, пробурено около 800 скважин под сваи, а также на стройплощадку доставлено более 345 тонн стальной арматуры для проведения дальнейших работ.

Прошлым летом контракт Хунгароринга с Формулой 1, рассчитанный до 2027 года, был продлён ещё на пять лет – при условии, что венгерская сторона проведёт обещанную модернизацию автодрома, он будет принимать Гран При до 2032-го.

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Видео: Реконструкция Хунгароринга идёт полным ходом

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