Бывший гонщик Формулы 1 приобрёл Mercedes-AMG ONE

В 2017 году в Mercedes представили гиперкар Project One, который в итоге пошёл в мелкосерийное производство под названием Mercedes-AMG ONE. В доработке машины принимал участие Льюис Хэмилтон, свет увидят всего 275 экземпляров, а стоимость каждого составляет 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Машина получилась действительно уникальная – гиперкар оснащён гибридной силовой установкой, во многом напоминающей те, что стоят на машинах Формулы 1. В её основе турбомотор V6 рабочим объёмом 1,6 литра, развивающий 574 л.с. Общая мощность силовой установки вместе с гибридной частью, в конструкцию которой входят 4 электромотора, превышает 1000 л.с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 352 км/ч.

Среди владельцев Mercedes-AMG ONE Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Валттери Боттас, Дэвид Култхард. Недавно обладателем гиперкара стал бывший гонщик Формулы 1 Кристиан Алберс.

«Я заказал свой экземпляр более шести лет назад, и теперь он наконец готов, – рассказал Алберс. – Это уникальный проект, и я не думаю, что подобная машина будет построена когда-либо ещё. Благодаря гибридной системе и электромоторам она вписывается в современные экологические тенденции.

Машина оснащена двигателем Формулы 1 и обладает огромной прижимной силой. Скажем так, она не для ежедневных поездок.

Конечно, она обошлась мне в большие деньги. Но будучи бывшим гонщиком Формулы 1, получить шанс сесть за руль машины с двигателем Формулы 1… Другой такой возможности больше не представилось бы, поэтому я ухватился за неё обеими руками».

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