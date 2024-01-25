Гидо ван дер Гарде раскритиковал название Visa Cash App RB

Накануне в Red Bull официально объявили о переименовании команды AlphaTauri в Visa Cash App RB. Не всем понравилось новое название, в том числе бывшему гонщику Формулы 1 Гидо ван дер Гарде.

«Я только завершил карьеру, поэтому не хочу показаться человеком, который говорит, что раньше было лучше, но, на мой взгляд, Visa Cash App RB – неподходящее название для команды Формулы 1, – написал Гидо в социальных сетях. – Мы привыкли к коммерческой составляющей Формулы 1, и я полностью поддерживаю стремление команд заработать, но не похоже, что это подходящее название для итальянской команды.

В любом случае, возможно, они докажут мою неправоту. Но мне сложно представить, что в будущем мы будем говорить о том, какой замечательной была команда, называвшаяся Visa Cash App RB».

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