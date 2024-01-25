Команда Williams получила награду «Бренд года»

Команда Williams стала обладателем награды «Бренд года» на прошедшей в Лондоне церемонии Race Media Awards, которая отмечает достижения в области журналистики и маркетинга в авто и мотоспорте.

Жюри премии отметило совместный проект Williams с компанией Gulf, в рамках которого болельщики выбрали посредством голосования в социальных сетях раскраску машины для прошлогодних Гран При Сингапура, Японии и Катара.

Джеймс Бауэр, коммерческий директор Williams: «Мы гордимся тем, что партнёрство Gulf и Williams Racing признано брендом года на церемонии вручения наград Race Media Awards. Проект не только продемонстрировал наши два знаковых бренда на трёх ключевых рынках, но и привлёк глобальную аудиторию посредством активности в социальных сетях.

Мы с нетерпением ждём дальнейшего развития в партнерстве с Gulf в будущем».

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