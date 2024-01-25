Обнародован размер промоутерских взносов этапа в Мадриде

Накануне в Формуле 1 объявили о подписании контракта с организаторами гонки в Мадриде на проведение Гран При Испании. Соглашение рассчитано на 10 лет и начнёт действовать с 2026 года.

Базирующийся в Барселоне телеканал TV3 обнародовал финансовые стороны соглашения. Оказалось, что размер промоутерских взносов, которые организаторы этапа ежегодно будут выплачивать Формуле 1 за право принимать гонку, составит 48 миллионов евро. Это почти в два раза выше промоутерских взносов барселонского этапа, который составляет 25 миллионов евро в год.

Таким образом, десятилетний контракт на проведение Гран При Испании в Мадриде принесёт владельцам Формулы 1 из Liberty Media почти полмиллиарда евро. Такой размер выплат сравним с размерами промоутерских взносов этапов в Азербайджане, Саудовской Аравии и Катаре.

Официальные лица в Мадриде никак не прокомментировали информацию TV3, но знакомые с ситуацией источники считают, что опубликованные цифры близки к реальности.

Источник