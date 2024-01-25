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Шарль Леклер и Ferrari продлили контракт

В Ferrari объявили о продлении контракта с Шарлем Леклером. По новому соглашению монегаск продолжит выступать за Скудерию после 2024 года. Точных сроков контракта пресс-служба команды не сообщила.

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