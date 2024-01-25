Турини: Контракт Леклера рассчитан минимум на два года

В четверг команда Ferrari объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером, но не стала уточнять, на какой срок. Известный итальянский журналист Лео Турини, комментируя контракт в своём блоге, предположил, что новое соглашение рассчитано минимум на два года.

Конечно, я рад, что Шарль остаётся в Ferrari. Все, кому не нравится меня читать, знают, что я фанат Леклера. Мы знаем друг друга, и я его люблю. Все те пять сезонов, которые он провёл в красном комбинезоне, он заслуживал лучшую машину.

Сказав это, важно сделать примечание. В обозримой истории Ferrari ещё никогда не было случая, чтобы объявив о многолетнем контракте, команда не указала его срок действия. Никогда такого не было.

Отсюда следует логичный вывод: срок контракта зависит от внешних условий. Это означает, что Шарль будет выступать за Ferrari в 2025-м и в 2026 году, потому что было бы безумием продлить контракт только на один год, игнорируя переход на новый регламент в 2026-м.

Что после этого срока? Дальнейшее, видимо, будет уже зависеть ни от него, ни даже от Фредерика Вассёра. Всё решат результаты.

Подвожу итоги. Новость хорошая, но нет уверенности в отдалённой перспективе.

P.S. Что касается Карлоса Сайнса, то о нём мы поговорим в другой раз.

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