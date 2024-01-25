Ваулз: Льюис был и остаётся самым талантливым гонщиком

В истории Формулы 1 только двое гонщиков становились семикратными чемпионами мира – Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз успел поработать с обоими гонщиками в Mercedes и считает Льюиса более талантливым.

Джеймс Ваулз: «Я считаю, что Льюис был и остаётся самым талантливым гонщиком, с которым мне приходилось работать, включая Михаэля Шумахера.

Когда Льюис присоединился к нашей команде, в то время ментально он был очень силён. Не было ощущения, что он готов выиграть все гонки любой ценой, поскольку понимал, что для завоевания титула важны не только победы, но и вторые, и третьи места.

Командная работа в тот период, когда у вас нет возможности выиграть гонку, принесёт большее удовлетворение, чем победа в единственной гонке, но за счёт того, что вы оттолкнули всех от себя».

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