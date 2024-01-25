Видео: Круг по трассе в Мадриде на симуляторе

Накануне в Мадриде прошла презентация проекта городской трассы, которая с 2026 года будет принимать Гран При Испании. Организаторы показали схему будущей трассы и в общих чертах рассказали об её особенностях, добавив, что её окончательные параметры ещё предстоит утвердить, и только после этого начнётся строительство.

Однако гоночные энтузиасты на основе того небольшого объёма информации и панорамных фотографий улиц, по которым пройдёт будущее гоночное кольцо, уже создали мод мадридской трассы для симулятора Assetto Corsa. Автор мода отдельно подчёркивает, что его работа даёт только общее представление, а в реальности трасса наверняка будет выглядеть иначе.

Испанский киберспортсмен Альваро Карретон, официальный гонщик команды Williams Формулы 1 в серии Esports, скачал этот мод и проехал круг по будущей трассе Формулы 1 в столице Испании. Его результат – 1:24.181 с, хотя на презентации организаторы называли ориентировочное время круга 1 минута 32 секунды.

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