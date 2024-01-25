Все даты презентаций машин 2024 года

В среду в AlphaTauri объявили о смене названия на Visa Cash App RB и назвали дату и место презентации, на которой будет представлена раскраска машины. Команда стала последней из десяти участников чемпионата, объявившей о своих планах.

Полноценной презентации не будет только у Haas – команда ограничится обкаткой новой машины в Сильверстоуне. Остальные команды разделились на две категории – первые проведут презентации новых машин, вторые – презентации сезона.

Даты презентации машин 2024 года

Дата Команда Машина Тип презентации 05/02 Stake С44 Сезон (Лондон) 05/02 Williams FW46 Сезон (Нью-Йорк) 07/02 Alpine A524 Сезон 08/02 VCARB — Сезон (Лас-Вегас) 11/02 Haas VF-24 Обкатка (Сильверстоун) 12/02 Aston Martin AMR24 Машина (Сильверстоун) 13/02 Ferrari — Машина 14/02 Mercedes W15 Машина (Сильверстоун) 14/02 McLaren MCL38 Машина (Уокинг) 15/02 Red Bull Racing RB20 Машина

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