Все даты презентаций машин 2024 года

В среду в AlphaTauri объявили о смене названия на Visa Cash App RB и назвали дату и место презентации, на которой будет представлена раскраска машины. Команда стала последней из десяти участников чемпионата, объявившей о своих планах.
Полноценной презентации не будет только у Haas – команда ограничится обкаткой новой машины в Сильверстоуне. Остальные команды разделились на две категории – первые проведут презентации новых машин, вторые – презентации сезона.
Даты презентации машин 2024 года
|Дата
|Команда
|Машина
|Тип презентации
|05/02
|Stake
|С44
|Сезон (Лондон)
|05/02
|Williams
|FW46
|Сезон (Нью-Йорк)
|07/02
|Alpine
|A524
|Сезон
|08/02
|VCARB
|—
|Сезон (Лас-Вегас)
|11/02
|Haas
|VF-24
|Обкатка (Сильверстоун)
|12/02
|Aston Martin
|AMR24
|Машина (Сильверстоун)
|13/02
|Ferrari
|—
|Машина
|14/02
|Mercedes
|W15
|Машина (Сильверстоун)
|14/02
|McLaren
|MCL38
|Машина (Уокинг)
|15/02
|Red Bull Racing
|RB20
|Машина