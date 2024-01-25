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Автоспорт

Все даты презентаций машин 2024 года

В среду в AlphaTauri объявили о смене названия на Visa Cash App RB и назвали дату и место презентации, на которой будет представлена раскраска машины. Команда стала последней из десяти участников чемпионата, объявившей о своих планах.

Полноценной презентации не будет только у Haas – команда ограничится обкаткой новой машины в Сильверстоуне. Остальные команды разделились на две категории – первые проведут презентации новых машин, вторые – презентации сезона.

Даты презентации машин 2024 года

Дата Команда Машина Тип презентации
05/02 Stake С44 Сезон (Лондон)
05/02 Williams FW46 Сезон (Нью-Йорк)
07/02 Alpine A524 Сезон
08/02 VCARB Сезон (Лас-Вегас)
11/02 Haas VF-24 Обкатка (Сильверстоун)
12/02 Aston Martin AMR24 Машина (Сильверстоун)
13/02 Ferrari Машина
14/02 Mercedes W15 Машина (Сильверстоун)
14/02 McLaren MCL38 Машина (Уокинг)
15/02 Red Bull Racing RB20 Машина

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