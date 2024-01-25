У шестерых гонщиков подтверждены контракты на 2025 год

Сегодня в Ferrari объявили о продлении ещё на несколько сезонов контракта с Шарлем Леклером. Таким образом, монегаск точно выйдет на старт в Формуле 1 не только в этом, но и в следующем сезоне.

Помимо Леклера, в Формуле 1 есть ещё пять гонщиков, чьи контракты уже подтверждены на 2025 год.

В первую очередь, это действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Его контракт с Red Bull Racing истечёт только в конце 2028 года.

На 2025-й полностью укомплектованы составы команд Mercedes и McLaren. Контракты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла с Mercedes рассчитаны до конца 2025 года. На такой же срок подписан контракт и у Ландо Норриса с McLaren. Его напарник Оскар Пиастри продолжит выступать за команду из Уокинга минимум до конца 2026-го.

Отдельно стоит упомянуть Лэнса Стролла. Канадский гонщик выступает за команду, принадлежащую его отцу, и в Aston Martin никогда официально не объявляли сроки контракта Лэнса. С высокой долей вероятности можно утверждать, что Лэнс выйдет на старт в 2025-м, если он сам или его отец не решат иначе.

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