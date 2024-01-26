Алекс Элбон рассказал, как Марко предложил ему контракт

Сезон 2018 года Алекс Элбон завершил на третьем месте в Формуле 2 и готовился продолжить карьеру в электрической Формуле Е, однако неожиданно консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко предложил ему контракт с Toro Rosso. В свежем выпуске подкаста High Performance Алекс вспомнил те события и поделился подробностями.

Алекс Элбон: «Формула Е – лучший вариант продолжения карьеры, если нет возможности перейти в Формулу 1. Мне предложили контракт в Формуле Е, и я подумал: «Потрясающе, отличный вариант».

Перед подписанием контракта я позвонил Хельмуту Марко, боссу молодёжной программы Red Bull, и спросил, есть ли у меня хотя бы шанс получить место в Формуле 1, или мне подписывать контракт с Формулой Е? Он ответил мне: «Свободных мест нет, без шансов».

В тот момент я огорчился. Я спрашивал не только про место в Red Bull, а про любую возможность в Формуле 1, но её не оказалось. Тогда я подумал: «Ладно, значит Формула Е». И я полностью сосредоточился на этой серии.

Я подписал контракт на выступления в Формуле Е за три-четыре месяца до финальной гонки сезона Формулы 2. Во время последнего этапа Хельмут Марко поинтересовался, готов ли я поработать на симуляторе. Его помощник пригласил меня к Хельмуту, и мы с ним говорили о работе на симуляторе.

В тот момент я уже работал на симуляторе Mercedes и подумал, что Хельмут хотел узнать, сколько мне платят в Mercedes. Я назвал ему большую цифру, и он ответил: «Хорошо, я могу посмотреть?»

Я подумал: «Здорово, он согласился на мои условия контракта для работы на симуляторе!». Я решил, что речь идёт о периодической работе, но Хельмут постоянно говорил о контракте. Когда я уже выходил из офиса, он спросил: «Как у тебя с контрактом в Формуле Е? У тебя есть возможность его разорвать?»

Когда я подписывал контракт на выступления в Формуле Е, то внёс в него пункт, что если мне поступит предложение от команды Формулы 1, то я смогу уйти. Поэтому я ответил Хельмуту: «Да, есть». А он ответил: «Хорошо, я с тобой свяжусь».

И в следующие 24 часа всё было готово. Он позвонил мне буквально через сутки и сказал: «Мы всё согласовали, и примерно через час сделаем заявление для прессы». Так я стал гонщиком Формулы 1».

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