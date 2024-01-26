Aston Martin первой получила сертификат ISO 50001

Aston Martin стала первой командой Формулы 1, соответствующей стандартам всемирно признанного сертификата ISO 50001, в котором изложены требования к внедрению системы энергоменеджмента.

Для соответствия стандарту ISO 50001 команда добилась повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления и связанных с этим затрат. Система управления контролирует потребление энергии в технологическом кампусе команды в Сильверстоуне и предназначена для обеспечения систематического подхода и постоянного улучшения энергетических показателей.

Чтобы соответствовать стандарту, Aston Martin провела три аудита в течение 2023 года, последний из которых состоялся в декабре. Сертификат был выдан команде в январе 2024 года.

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