Джеймс Ваулз: За рулём Хэмилтон действует как осьминог

Мы уже приводили слова руководителя Williams Джеймса Ваулза, который считает Льюиса Хэмилтона более талантливым гонщиком, чем Михаэль Шумахер. Бывший инженер команды Mercedes развил мысль и объяснил, какие особые качества присущи британскому чемпиону.

Джеймс Ваулз: «Льюис обладает большим числом природных талантов. У него есть такая особенность, что в первой тренировке он действует за рулём как осьминог. Он садится за руль и начинает исследовать машину и трассу. В этом он неподражаем.

Помню случай, когда данные симулятора показывали, что в Бразилии участок трассы с подъёмом нужно проезжать на седьмой передаче, и через два круга Нико [Росберг] проезжал этот участок именно так, как мы его и просили. Однако Льюис вернулся к шестой передаче и за счёт этого смог отыграть одну десятую. И так продолжалось всю сессию, пока Нико не увидел телеметрию.

Хэмилтон настоящий оптимизатор. Он используют данные телеметрии в качестве отправной точки, и у него нет проблем с исследованием границ. Благодаря умению видеть границы дозволенного всего через несколько кругов тренировки Льюис понимал пределы возможностей машины и тех инструментов, которыми он мог пользоваться за рулём.

Однако у этого была и обратная сторона. Обычно он так часто менял настройки машины, что начинал теряться. Разумеется, по ходу сессии мы получаем всё больше данных, что позволяет увидеть за счёт чего можно прибавить. Именно поэтому можно часто заметить, как вначале сессии Льюис откатывается назад, но затем резко прибавляет, поскольку понимает, какими должны быть настройки. Он может делать многое из того, на что не способны другие гонщики».

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