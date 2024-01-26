Формула Е: Джейк Деннис выиграл первую гонку уик-энда

В этот уик-энд Саудовская Аравия принимает второй этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях, и первая из двух гонок на трассе в Эд-Диръия прошла вечером в пятницу.

Квалификацию на городском кольце с длиной круга 2,495 км и 21-м поворотом выиграл Жан-Эрик Вернь – это 16-е подобное достижение в карьере французского гонщика DS Penske. У саудовской трассы довольно хитрая конфигурация, которая внешне не кажется такой уж сложной, но это только на первый взгляд. В реальности же её извилистый характер ставит перед гонщиками электрической серии непростые задачи.

Лучше всех с ними справился двукратный чемпион Формулы E, но второе время сегодня показал Митч Эванс, который на первом этапе сезона, в Мексике, выступил явно хуже своих возможностей, поэтому сейчас был намерен отыграться. Любопытно, что тогда, две недели назад, на последней стадии гонки ему удалось не пропустить вперёд именно Верня – Митч тогда занял 5-е место, а Жан-Эрик – 6-е.

Но сегодня они стартовали в обратном порядке – на поуле стоял золотистый электромобиль DS Penske, а Jaguar новозеландца занимал место в первом ряду рядом с ним. Безусловно, Вернь и Эванс относятся к самым опытным гонщикам Формулы E, и их противостояние носит принципиальный характер. Вот только Митчу в отличие от соперника пока не удавалось выиграть титул, хотя каждый год он входит в число фаворитов чемпионата.

Как будет в 10-м сезоне, загадывать рано, но совершенно точно, что Эванс самым серьёзным образом настроен на борьбу за победы. После первого этапа в личном зачёте лидировал Паскаль Верляйн, гонщик Porsche, в Мехико поднявшийся на высшую ступень подиума, но сейчас он показал 6-й результат в квалификации и начинал гонку из третьего ряда.

Вернь стартовал вполне уверенно, сохранив лидерство, при этом он сразу перекрыл траекторию, по которой его мог бы атаковать Эванс, и тому пришлось сместиться в сторону, чем воспользовался Джейк Деннис, гонщик Andretti и действующий чемпион мира. В 1-м повороте он попытался протиснуться справа от машины Митча, но тот смог удержать вторую позицию, хотя едва не оказался за пределами трассы.

Впрочем, почти сразу лидеры по очереди активировали режим повышенной мощности Attack Mode, для чего им приходилось съезжать с траектории, поэтому порядок в первой тройке периодически менялся, и к пятому кругу впереди уже ехал Деннис, его преследовал Вернь, а третью позицию занимал Эванс.

У Верляйна, победителя первого этапа, на саудовской трассе гонка не задалась, он терял позиции и после семи кругов ехал только на 9-й позиции.

Когда лидеры во второй раз активировали Attack Mode, вперёд вновь вышел Вернь, хотя и временно – уже через круг его опередили и Деннис, и Эванс, но Жан-Эрик держался вплотную за новозеландцем, причём у француза в этот момент был включен режим повышенной мощности. Однако Митч отлично защищался – он по этой части большой мастер – и долго не пропускал соперника.

На 9-м круге Эванс тоже активировал Attack Mode, поэтому поменялся позициями с Вернем, но сделал это добровольно, после чего пустился в погоню за двукратным чемпионом, который в свою очередь почти вплотную преследовал лидировавшего Денниса.

Однако первым к решительным действиям перешёл Митч: на 12-м круге он заставил Жана-Эрика ошибиться: застал его врасплох на выходе из 17-го поворота, неожиданно начал разгон и вышел вперёд. После этого он сразу до минимума сократил интервал до машины Денниса, и было понятно, что вскоре последует очередная атака. Так и произошло, причём Эванс даже вышел вперёд, но не рассчитал скорость на торможении, поэтому его электромобиль Jaguar вылетел на обочину, и Деннис спокойно вернул себе позицию.

Зато Вернь тут же начал прессинговать Эванса, понимая, что тому придётся какое-то время вновь собираться с силами и экономить энергию батарей, прежде чем он сможет атаковать вновь. Расчёт оказался верным, и на 16-м круге Жан-Эрик смог опередить гонщика Jaguar в 18-м повороте.

Причём он сразу начал отрываться от новозеландца, а того уже догонял остальной пелотон, который возглавлял Норман Нато, напарник Денниса по команде Andretti.

Позади было уже больше половины дистанции гонки, а на трассе ни разу не появлялись жёлтые флаги, что для Формулы E не очень характерно. Обычно какие-то инциденты начинаются гораздо раньше, часто вообще на первых кругах. А тут все уже проехали 22 круга из 37-ми, и всё пока обошлось без инцидентов. Забегая вперёд, скажем, что так было и до самого финиша.

Гонщики преодолевали круг за кругом, а Джейк Деннис продолжал вполне уверенно лидировать, оторвавшись от Верня почти на три секунды. В двух секундах позади DS Penske француза держался Jaguar Эванса, которого отделяла от преследователей всего секунда. Но позади Митча ехал уже Кэссиди, его напарник, и через какое-то время Эванс пропустил Ника вперёд. Не потому, что не мог ехать быстрее, а просто выполнил инструкцию команды, пообещавшей, что ближе к финишу тот позицию вернёт.

Это произошло на 29-м круге, когда Кэссиди съехал с траектории, чтобы воспользоваться Attack Mode, и вполне логично, что вскоре напарники вновь поменялись позициями.

За пять кругов до финиша Деннис довёл преимущество уже до четырёх секунд, и было понятно, что его победе ничто не угрожает. А вот Кэссиди подобрался к Верню уже совсем близко, причём в его распоряжении была возможность ещё раз применить режим повышенной мощности.

Финиш был всё ближе, и Ник активировал Attack Mode, поэтому на третью позицию вновь поднялся Эванс, сразу обозначил воинственные намерения и начал прессинговать Верня в расчёте, что тот ошибётся. Но, как отметили британские телекомментаторы, Жан-Эрик преподал сопернику, а заодно и всем остальным мастер-класс по эффективной обороне.

Митч прессинговал его до последнего круга, и когда до финиша оставалось лишь несколько поворотов, пошёл в атаку, однако допустил такую же оплошность, как на более ранних стадиях гонки: вроде бы он уже вышел вперёд, однако сцепления в последней шикане круга не хватило. Jaguar Эванса вылетел на обочину, и мимо проехал не только напарник, но и Сэм Бёрд, с этого года выступающий за McLaren.

В итоге Джейк Деннис, действующий чемпион мира, одержал свою первую победу, причём с 13-секундным преимуществом, что по любым меркам очень много. Кстати, он стал и автором лучшего круга гонки. Но в Мексике Джейк финишировал девятым, поэтому он пока 4-й в личном зачёте, а лидирует по-прежнему Паскаль Верляйн. Второе место сегодня занял Жан-Эрик Вернь, он третий в чемпионате, а Кэссиди находится на строчку выше – он пересёк линию финиша третьим.

Но следующая гонка пройдёт завтра, поэтому расстановка сил может несколько измениться уже в этот уик-энд. Борьба в субботней гонке обещает быть ещё интереснее, поскольку трасса будет уже не такой пыльной и скользкой, и сцепление должно быть получше.

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