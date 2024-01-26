Следить

Автоспорт

Гюнтер Штайнер пишет продолжение книги мемуаров

В прошлом году вышла в свет книга мемуаров Surviving to Drive («Выживаем ради того, чтобы гоняться») Гюнтера Штайнера. В ней бывший руководитель команды Haas откровенно комментировал события последних лет в Формуле 1.

Издание оказалось очень популярным, поэтому Штайнер решил написать продолжение. Учитывая, что теперь у него стало больше свободного времени, есть вероятность, что книга будет готова в достаточно короткие сроки.

«В данный момент я работаю над второй частью книги, – рассказал Гюнтер Штайнер. – Написание было запланировано ещё до всех этих событий, но, само собой, теперь мне придётся немного скорректировать историю!»

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024

Баскетбол

Бостон с Михайлюком обыграл Майами в регулярном чемпионате НБА

Теннис

Australian Open. Синнер за 3,5 часа победил Джоковича и впервые сыграет в финале турнира Grand Slam

Футбол

Борнмут с Забарным разгромил Свонси в 1/16 Кубка Англии

Автоспорт

Гюнтер Штайнер пишет продолжение книги мемуаров

Футбол

Чинахов признан первой звездой матча «Калгари» — «Коламбус»

Бокс

Менеджер Деревянченко: «Если Мунгия не сразится с Канело, проведем реванш»

Футбол

Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января

Автоспорт

В Мельбурне зрителей не пустят на трассу после финиша

Футбол

«Миннесота» потерпела поражение от «Нэшвилла». Капризов сделал две голевые передачи

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт