Гюнтер Штайнер пишет продолжение книги мемуаров

В прошлом году вышла в свет книга мемуаров Surviving to Drive («Выживаем ради того, чтобы гоняться») Гюнтера Штайнера. В ней бывший руководитель команды Haas откровенно комментировал события последних лет в Формуле 1.

Издание оказалось очень популярным, поэтому Штайнер решил написать продолжение. Учитывая, что теперь у него стало больше свободного времени, есть вероятность, что книга будет готова в достаточно короткие сроки.

«В данный момент я работаю над второй частью книги, – рассказал Гюнтер Штайнер. – Написание было запланировано ещё до всех этих событий, но, само собой, теперь мне придётся немного скорректировать историю!»

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