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Итальянская пресса назвала кандидатов на замену Сайнса

Накануне в Ferrari объявили о продлении контракта с Шарлем Леклером. В команде не озвучили срок действия нового соглашения, но итальянская пресса уверяет, что речь идёт о пяти сезонах.

Контракт Карлоса Сайнса, напарника Леклера, истекает в конце 2024-го, и испанец неоднократно говорил, что до начала этого сезона хочет определиться с планами на будущее. La Repubblica уверяет, что в Ferrari предложили Карлосу новый двухлетний контракт, и он будет подписан в ближайшее время.

Несколько иная информация у другой итальянской газеты Corriere della Sera. Якобы стороны пока не пришли к соглашению, и в Ferrari готовы пригласить другого гонщика на место Карлоса Сайнса. В списке кандидатов на замену называются Алекс Элбон, Ландо Норрис и Пьер Гасли.

У Элбона и Гасли контракт с Williams и Alpine соответственно истекает в конце 2024-го. Что касается Ландо Норриса, то его контракт с McLaren рассчитан до конца 2025 года, поэтому из трёх перечисленных кандидатов британец кажется наименее вероятным.

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