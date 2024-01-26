В Барселоне уверены, что Испания примет две гонки

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали уже говорил, что подписание контракта на проведение Гран При Испании в Мадриде вовсе не означает, что трасса в Барселоне останется без этапа чемпионата мира.

Роже Торрент, министр по делам бизнеса в правительстве Каталонии заявил в эфире местной радиостацнии RAC1, что настроен оптимистично и уверен, что Формула 1 останется в Барселоне после 2025 года.

Роже Торрент: «Я убеждён, что контракт будет продлён. У нас отличные отношения с Формулой 1, и мы работаем в этом направлении. В Испании будут проходить два фантастических Гран При – лучшие в истории.

Для нас не принципиально, как будет называться этап в Барселоне. Для нас гораздо важнее срок контракта – чем продолжительнее, тем лучше. Мы модернизируем инфраструктуру и необходимые объекты, благодаря чему трасса в Барселоне станет лучшей стационарной в Европе или даже в мире.

Мы уже давно находимся на постоянной связи с Формулой 1 и ведём переговоры с комфортным для нас темпом. Отношения между Формулой 1 и Каталонией будут решать исключительно Формула 1 и Каталония.

Мы проведём гонку в 2024-м. Стефано Доменикали сказал, что у нас отличные отношения, и это станет основой для работы по продлению контракта. Я уверен, он будет продлён».

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