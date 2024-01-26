В McLaren продлили контракт с Ландо Норрисом

В McLaren объявили о подписании нового многолетнего контракта с Ландо Норрисом.

Действующее соглашение гонщика с командой истекало в конце 2025 года, но теперь Ландо проведёт в Уокинге ещё несколько лет. Учитывая, что контракт его напарника Оскара Пиастри рассчитан до конца 2026 года, как минимум следующие три сезона состав McLaren останется неизменным.

Ландо Норрис: «Здорово, что я и дальше буду выступать в цветах папайи. Я вырос в McLaren и чувствую себя как дома – команда стала для меня семьёй. У нас захватывающее сотрудничество – мы вместе пережили подъёмы и спады, но прошедший сезон продемонстрировал наше желание вернуться в число лидеров.

Работа, которую Зак Браун, Андреа Стелла и вся команда проделали за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу бороться за победы в McLaren. Я рад, что мы создадим много новых удивительных воспоминаний и вместе продолжим работать в Уокинге следующие несколько лет».

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Я рад, что мы продолжим сотрудничество с Ландо, подписав многолетнее соглашение. Последние шесть лет получились фантастическими – он продемонстрировал преданность делу и желание вернуть McLaren в борьбу за первые позиции.

В прошлом сезоне Ландо сыграл фундаментальную роль, и я с нетерпением жду продолжения нашего продвижения вперёд и большее число подиумов».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Я рад подтвердить подписание многолетнего контракта с Ландо – мы продолжим сотрудничество после 2025 года. Такой срок отражает приверженность и уверенность сторон, а также наше общее стремление выиграть несколько титулов в будущем.

Ландо вырос как гонщик и личность с тех пор, как присоединился к McLaren в 2017 году. Он произвёл впечатление в прошлом сезоне, сыграв важную роль в прогрессе команды на протяжении всего года, завоевав семь подиумов.

Вместе с Оскаром они сыграют важную роль в достижении нашей цели – продвижении вперёд. Наши гонщики произвели сильное впечатление в первом совместном сезоне, и я с нетерпением жду продолжения напряженной работы с ними обоими в этом захватывающем проекте».

Источник