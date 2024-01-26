В Мельбурне зрителей не пустят на трассу после финиша

В прошлом году на Гран При Австралии произошёл опасный инцидент, в результате которого в FIA начали расследование в отношении организаторов этапа.

Всё дело в том, что группе зрителей удалось прорваться через линии безопасности и выйти на трассу, когда гонка ещё продолжалась. Предусмотренные меры и протоколы безопасности задействованы не были, в результате зрители, гонщики и сотрудники, работающие на гонке, оказались в небезопасных условиях.

Более того, зрители также смогли добраться до машины №27, запаркованой на выходе из 2-го поворота, когда на ней всё ещё мигал красный сигнал (т.е. машина была в небезопасных условиях, и не исключён был удар электрическим разрядом). Всё это представляло серьёзную опасность для зрителей, гонщиков и сотрудников, работавших на гонке.

Расследование FIA до сих пор не завершено, поэтому промоутеры Гран При Австралии приняли решение, что в этом году после финиша гонки зрителям не будет открыт доступ на трассу.

«Промоутер этапа Australian Grand Prix Corporation сообщает, что учитывая продолжающееся расследование FIA по поводу нарушения, связанного с выходом зрителей на трассу во время гонки 2023 года, принято решение о том, что после финиша Гран При Австралии 2024 зрителям не будет открыт доступ на трассу, – говорится в опубликованном сообщении. – Решение о доступе зрителей на трассу после финиша других гонок будет принято позднее».

В этом году Гран При Австралии на трассе Альберт-парк пройдёт 22-24 марта.

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