В Саудовской Аравии построят сеть картодромов Формулы E

В этот уик-энд в Саудовской Аравии проходит второй этап 10-го сезона чемпионата мира по гонкам на электромобилях, и там объявлено о начале стратегического партнёрства с Формулой E в области развития национального автоспорта.

Местная компания Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) построит первую в мире сеть крытых картодромов под брендом Формулы E, где, разумеется, будут только машины на электрическом ходу. Лицензионное соглашение между SEVEN и руководством Формулы E уже подписано.

Такие картодромы с длиной трассы, превышающей 400 м, сначала появятся в Эр-Рияде, Джидде, Даммаме и Абхе, в каждом будет парк картов, рассчитанных на разные возрастные группы и разный уровень гоночной подготовки. В дальнейшем предполагается построить 21 такой объект в 14 городах страны.

Альберто Лонго, соучредитель и генеральный директор Формулы E: «Нас очень радует сотрудничество с компанией SEVEN, лидером индустрии развлечений в Саудовской Аравии. Наша цель в том, чтобы повысить в этой стране популярность Формулы E, чтобы через занятия картингом на картодромах, построенных SEVEN, болельщики смоги почувствовать, что такое настоящие гонки.

Я уверен, благодаря этой замечательной инициативе повысится потенциал Саудовской Аравии в плане воспитания юных гоночных талантов и будут созданы условия для появления будущего чемпиона мира».

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