Зак Браун: Я уверен, Ландо Норрис останется в McLaren

Ландо Норрис – один из тех гонщиков, кого связывает со своей командой многолетний контракт. В феврале 2022 года его договорённости с McLaren были продлены до 2025-го, и поговаривают, что за этот период британец получит 80 млн. фунтов стерлингов – по нынешнему курсу это более $101 млн.

Но учитывая, что доминирование Red Bull Racing в Формуле 1, вполне вероятно, продлится ещё пару лет, до перехода на машины следующего поколения, запланированного на 2026 год, можно представить, что эта команда привлекает внимание многих гонщиков, в том числе и Норриса. Тем более у него неплохие приятельские отношения с Максом Ферстаппеном, теперь уже трёхкратным чемпионом мира.

Однако Зак Браун верит, что ему удастся убедить Ландо остаться в McLaren. Команда добилась впечатляющего прогресса в прошлом году, полным ходом идёт модернизации её инфраструктуры, заработал новый симулятор, введена в эксплуатацию собственная аэродинамическая труба, инженерный департамент пополняется высококлассными специалистами.

Когда исполнительного директора McLaren Racing спросили, не опасается ли он, что через пару лет Норриса может переманить Red Bull, Браун ответил: «Я считаю, наша работа состоит в том, чтобы проявлять заботу о наших сотрудниках, о спонсорах, о гонщиках, чтобы им хотелось оставаться в McLaren.

Поэтому стараюсь добиться, чтобы в McLaren были созданы самые лучшие условия для работы, и тогда люди захотят быть с нами. Я уделяю этому большое внимание, ведь в конечном итоге вы не можете контролировать внешние контакты тех или иных сотрудников.

Я вполне уверен, что у нас прочные отношения с Ландо. Я знаю, что он в предвкушении нового сезона, а то, что он видел в McLaren во второй половине прошлого года, произвело на него сильное впечатление.

Ему нравится работать с Андреа Стелла и вообще со всеми в нашей команде, поэтому общими усилиями мы должны создать для него такую среду, в которой ему бы хотелось работать. Я уверен, он останется у нас и не будет пытаться перейти к соперникам. Мне бы этого не хотелось…

Наш контракт с Ландо будет действовать ещё пару лет. Конечно, мы с ним постоянно ведём диалог, ведь он задумывается о будущем. Мы признаём, что продолжение сотрудничества с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в обозримой перспективе – безусловно, один из важнейших элементов, и обеспечить такое сотрудничество – наша приоритетная задача».

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