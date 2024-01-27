Алонсо поделился впечатлениями о ходе подготовки к сезону

Гонщики Aston Martin вернулись на базу команды после зимних каникул, и о том, что Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл прошли подгонку сиденья, мы писали.

Фернандо уже активно работает на симуляторе и рассказал пресс-службе команды о своих настроениях на этой важной стадии подготовки к новому сезону.

Фернандо Алонсо: «Хотя это мой 21-й сезон в Формуле 1, я по-прежнему чувствую всё тот же прилив адреналина, ведь это совершенно особое время года. Даже после стольких лет в Ф1 я не вижу каких-то существенных отличий и по-прежнему чувствую радость и воодушевление.

Я постоянно думаю о том, за счёт чего можно прибавить, как повысить гоночное мастерство, пересматриваю прошедшие гонки, в том числе прошлогодние, и порой подмечаю какие-то новые траектории, а также анализирую тактику, которую применяли разные команды.

Для того, чтобы стать лучше, гонщик должен испытывать это любопытство – оно помогает работать над собой, ведь мы никогда не перестаём учиться. А для того, чтобы правильно усваивать эти уроки, нужен правильный настрой.

Чтобы побеждать в Формуле 1, необходима максимальная собранность. Я называю её «гипер-фокусом» – без этой особой целеустремлённости и решимости высоких результатов не добиться.

В первые дни нового рабочего года важно правильно настроиться, вновь привыкнуть к скорости машины, потому для разминки мы проехали больше сотни кругов на симуляторе на трёх разных трассах и проверили ряд идей, связанных с нашей новой машиной.

Симулятор в современной Формуле 1 – очень важный и мощный инструмент. Он позволяет очень реалистично смоделировать поведение машины на трассе, испытать какие-то инженерные решения прежде чем их воплотить, и прежде чем начнётся работа на реальной трассе.

Когда работаешь на симуляторе, необходима полная сосредоточенность, ты должен очень точно проходить круги, и очень точно формулировать свои впечатления, которыми делишься с инженерами. В этом плане такая работа ничем не отличается от пилотирования на реальной трассе – ты точно так же работаешь рулём и педалями, так же чувствуешь вибрации, атакуя поребрики. На симуляторе всё это воспроизводится очень реалистично.

В общем, пока всё идёт неплохо, подготовка к сезону идёт, у всех оптимистичный настрой – видеть это очень радостно. На базе команды мы вносим свой вклад в работу по доводке новой машины на этом этапе её создания. Сейчас очень важно войти в правильный ритм, присутствовать на всех совещаниях, чтобы быть в курсе того, что именно меняется в машине.

Упомянутый выше «гипер-фокус» – это работа с полной самоотдачей. Но также важно помочь всей команде правильно настроиться: мы готовы работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы подготовиться к новому сезону. 2023 год сложился для нас очень удачно, а 2024-й будет ещё лучше!»

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