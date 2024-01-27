Банковский счёт Леклера прирастёт на впечатляющую сумму

Пару дней назад в Ferrari официально подтвердили продление контракта с Шарлем Леклером, хотя и не назвали, на какой срок. Но судя по всему гонщик из Монако будет выступать за Скудерию как минимум до 2026 года включительно, и его банковский счёт за это время пополнится на впечатляющую сумму.

Итальянская газета Corriere della Sera, как правило, неплохо информированная о делах Ferrari, пишет, что в контракте Леклера предусмотрено условие, позволяющее уйти из команды после 2026 года, если в Маранелло не смогут предоставить ему машину, позволяющую бороться за победу в чемпионате. Если же Шарль не захочет воспользоваться этим условием, то будет выступать за Скудерию до 2028-го.

Поскольку его действующий контракт истекает в конце года, а о новом было объявлено заранее, то фактически получается, что у Шарля 5-летние обязательства перед Ferrari. По информации издания, это также повлекло пересмотр финансовых договорённостей, и в этом году он получит не $24 млн., а $30 млн. не считая бонусов.

Бонусы за победы в гонках и титул, если его удастся завоевать, принесут Леклеру ещё порядка $20 млн. Кроме того, в контракт заложено и постепенное повышение финансового вознаграждения, если гонщик продолжит выступать за Скудерию и после 2026-го – тогда только его базовая зарплата достигнет $50 млн.

Что касается Карлоса Сайнса, напарника Леклера, то его переговоры с Ferrari продолжаются, однако новостей на эту тему пока нет, что заставляет задуматься о причинах подобной ситуации. Одно из наиболее очевидных объяснений – интерес к испанскому гонщику со стороны других возможных работодателей, прежде всего Audi, чья заводская команда дебютирует в Формуле 1 в 2026 году.

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